Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Vasco vão se enfrentar nesta quarta-feira (31), às 18h10, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Cruz-Maltino está no G4 do Estadual, e quer vencer o adversário para tentar melhorar sua posição na tabela de classificação. O time comandado por Ramón Díaz tem oito pontos.