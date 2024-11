Manchester City x Tottenham: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Manchester City recebe o Tottenham neste sábado (23), às 14h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pela 12° rodada da Premier League e será transmitida ao vivo pelo Disney+ Premium (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

O <strong>Manchester City </strong>recebe o <strong>Tottenham </strong>neste sábado (23), às 14h (horário de Brasília) (Foto: Divulgação / Tottenham)

As equipes já se enfrentaram em 54 oportunidades, com 18 vitórias dos Cityzens e 28 dos Spurs, além de oito empates. Os últimos cinco confrontos foram balanceados, com duas vitórias para cada lado e um empate.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY x TOTTENHAM

12ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+Premium (streaming)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Kovacic, Gundogan, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Savinho. Técnico: Pep Guardiola

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero (Ben Davies), Dragusin, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Sarr; Johnson, Solanke, Son. Técnico: Ange Postecoglou.

➡️Saiba quais são os jogadores mais bem pagos da Premier League