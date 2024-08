Onde assistir à Ligue One 2024/25

PSG é o clube melhor cotado para ganhar a Ligue One. (Foto: Bertrand GUAY / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 11:55 • Rio de Janeiro

O Campeonato Francês, popularmente conhecida como Ligue One, também é mais uma competição europeia que se iniciou neste mês de agosto. Majoritariamente dominada pelo PSG na última década, o campeonato promete um pouco mais de competitividade com a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid. Será que algum outro clube irá desbancar a hegemonia parisiense? Para saber onde assistir a Ligue One, o Lance! te conta logo abaixo.

Saiba onde assistir aos jogos da Ligue One (Foto: Bertrand GUAY / AFP)

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Com o início da temporada, é claramente difícil pensar em um campeão sem ser o PSG, o clube de Paris venceu a Ligue One nas últimas três oportunidades, além de ter perdido o título apenas uma vez desde a temporada 2017/18. Mesmo pendendo o principal craque da atualidade, Kylian Mbappé para o Real Madrid, o PSG ainda sim é o grande favorito. O clube conta com os reforços de jovens promessas para este campeonato, com João Neves, Pacho e Doué.

Quem pode desafiar pela taça é o Monaco. O clube foi o vice-campeão na temporada passada e conta com jogadores como Vanderson, Caio Henrique, além do ex-Liverpool Minamino e Zakaria. Mesmo sem ter uma equipe recheada de nomes estrelados, o Monaco pode buscar o título apostando em seu padrão de jogo organizado e com jogadores experientes.

O Lille é outra equipe que pode aparecer no páreo. O time terminou na quarta colocação na temporada passada e já ganhou os dois primeiros jogos da Ligue One neste ano. Os nomes de destaque desta equipe ficam com Angel Gomes e Jonathan David, além de ter nomes experientes como Samuel Umtiti e Thomas Meunier. Principal nome da zaga na temporada passada, o clube viu a grande promessa Leny Yoro trocar a Ligue Onde pela Premier League, para jogar no Manchester United.

Os maiores campeões da Ligue One

Na lista dos maiores vencedores da história do campeonato, com o recente sucesso, o PSG é o maior campeão. Outros times que não apresentam tanto sucesso nacional atualmente completam a lista. Veja os maiores campeões:

PSG: 12 títulos

Saint-Étienne: 10 títulos

Olympique de Marseille: 9 títulos

Monaco: 8 títulos

Nantes: 8 títulos

Confira as informações da temporada passada

Como já foi dito anteriormente, o PSG foi o grande campeão francês da última temporada, mas o grande destaque ficou com a equipe do Brest, que ficou na terceira colocação, com 61 pontos, conquistando vaga para a UEFA Champions League, com um elenco pouco conhecido do grande público.

O artilheiro da competição foi, obviamente, Kylian Mbappé, com 27 gols marcados. Os rebaixados para a segunda divisão nacional da França foram: Metz, Lorient e Clermont.