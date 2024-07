Onde assistir aos jogos de hoje (24/07/2024)

São Paulo x Botafogo é o destaque dos jogos de hoje. Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 05:35 • Rio de Janeiro

Os três primeiros colocados do Brasileirão estarão em campo hoje pela última rodada do primeiro turno: Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Além disso, temos outros destaques dos jogos de hoje com Copa Sul-Americana, Série B, Série C, estreia do futebol masculino das Olimpíadas e mais.

Qual é o jogo da Globo hoje

A Globo transmite dois jogos na TV aberta hoje a partir das 21h30: Fluminense x Palmeiras e Atlético-GO x Bahia, dependendo da praça onde você estiver.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir

(quarta-feira, 24 de julho de 2024)

Brasileirão Série A

19h - Criciúma x Fortaleza - Premiere

19h - Cruzeiro x Juventude - Premiere

19h30 - São Paulo x Botafogo - Sportv e Premiere

20h - Vitória x Flamengo - Premiere

21h30 - Fluminense x Palmeiras - Globo e Premiere

21h30 - Atlético-GO x Bahia - Globo e Premiere

Copa Sul-Americana (Playoffs)

19h - Universidad Católica-EQU x Libertad - Paramount+

21h30 - Red Bull Bragantino x Barcelona de Guayaquil - ESPN e Disney+

21h30 - Boca Juniors x Independiente del Valle - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

21h - Brusque x Paysandu - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

21h30 - Amazonas x Guarani - Sportv e Premiere

Brasileirão Série C

19h - Aparecidense x Ypiranga - DAZN e Nosso Futebol

Olimpíadas (Futebol masculino)

10h - Argentina sub-23 x Marrocos sub-23 - Sportv 2 e CazéTV

10h - Uzbequistão sub-23 x Espanha sub-23 - Sportv 3

12h - Egito sub-23 x República Dominicana sub-23 - Sportv 2

12h - Guiné sub-23 x Nova Zelândia sub-23 - Sportv 3

14h - Japão sub-23 x Paraguai sub-23 - Sportv 2

14h - Iraque sub-23 x Ucrânia sub-23 - Sportv 3

16h - França sub-23 x Estados Unidos sub-23 - Sportv 2 e CazéTV

16h - Mali sub-23 x Israel sub-23 - Sportv 3

Amistoso Internacional

13h - Lyon x St. Pauli - ESPN 4 e Disney+

23h30 - Arsenal x Bournemouth - TNT e MAX

Brasileirão sub-20

15h - Flamengo sub-20 x Botafogo sub-20 - Sportv

15h - Bahia sub-20 x Cuiabá sub-20 - TV BAHÊA

Campeonato Argentino

17h15 - Sarmiento x Racing - ESPN 4 e Disney+

19h30 - Godoy Cruz x River Plate - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Colombiano

22h - Millonarios x Atlético Nacional - Fanatiz

Campeonato Concacaf sub-20

20h - Haiti sub-20 x Panamá sub-20 - Disney+

23h - Guatemala sub-20 x México sub-20 - Disney+