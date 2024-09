Onde assistir aos jogos de hoje (18/09/2024)

São Paulo e Botafogo iniciam disputa pela classificação para às semifinais da Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Em quarta-feira (18) recheada de muitas atrações, os destaques dos jogos de hoje ficam com os jogos da Champions League, com o principal confronto do dia entre Manchester City e Inter de Milão. Na Libertadores, os brasileiros iniciam a busca pela classificação para as semifinais da competição, com os embates entre São Paulo e Botafogo e Atlético-MG e Fluminense.

O Manchester City estreia nesta quarta na Champions League contra a Inter de Milão; Veja os destaques dos jogos de hoje (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (quarta-feira, 18 de setembro de 2024)

Champions League

13h45: Sparta Praga x RB Salzburg - Space e Max

13h45: Bologna x Shakhtar Donetsk - TNT e Max

16h: Manchester City x Inter de Milão - TNT e Max

16h: Paris Saint-Germain x Girona - Max

16h: Club Brugge x Borussia Dortmund - Space e Max

16h: Celtic x Slovan Bratislava - Max

Copa Libertadores

19h: Fluminense x Atlético-MG - Paramount+

21h30: Botafogo x São Paulo - Globo, ESPN, Disney+, Globoplay e ge.globo

Copa Sul-Americana

21h30: Lanús x Independiente Medellín - Paramount+

Brasileirão Série B

19h: Sport x Goiás - SporTV e Premiere

19h30: Vila Nova x Chapecoense - Canal GOAT e Premiere

21h: Amazonas x Operário - Canal GOAT e Premiere

21h30: América-MG x Paysandu - SporTV 2 e Premiere

21h30: Coritiba x Ceará - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Champions League Elite (Ásia)

07h: Ulsan Hyundai x Kawasaki Frontale - Disney+

09h: Shanghai Port x Johur Darul Ta'zim - Disney+

La Liga

14h: Real Betis x Getafe - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Holandês

15h: Ajax x Fortuna Sittard - ESPN 2 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

15h45: Brighton x Wolves - ESPN 4 e Disney+

16h: Coventry City x Tottenham - ESPN e Disney+

MLS

20h30: Atlanta United x Inter Miami - Apple TV+

Campeonato Turco

14h: Samsunspor x Basaksehir - Disney+

Campeonato Peruano

15h: Grau x Alianza Lima - Fanatiz

Brasileirão sub-17

16h: Cruzeiro sub-17 x Santos sub-17 - SporTV

Copa do Mundo feminina sub-20

18h30: EUA feminino sub-20 x Coreia do Norte feminino sub-20 - FIFA+

22h: Japão feminino sub-20 x Holanda feminina sub-20 - SporTV e FIFA+