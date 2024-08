Onde assistir aos jogos de hoje (03/08/2024)

São Paulo e Flamengo é a grande atração dos jogos de hoje do Brasileirão. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Destaques do sábado ficam com os jogos do Brasileirão, principalmente o clássico entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi. Além disso, Barcelona e Real Madrid também se enfrentam em amistoso realizado em New Jersey, nos Estados Unidos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sábado, 3 de agosto de 2024)

Brasileirão Série A

16h - Vitória x Cuiabá - Premiere

19h - Vasco x RB Bragantino - Sportv e Premiere

20h - Atlético-GO x Botafogo - Premiere

20h - Criciúma x Atlético-MG - Premiere

21h30 - São Paulo x Flamengo - Globo e Premiere

Brasileirão Série B

17h - Botafogo-SP x Coritiba - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

21h30 - Amazonas x Ituano - Sportv e Premiere

Olimpíadas de Paris 2024 (quartas)

10h - Estados Unidos feminino x Japão feminino - SporTV

12h - Espanha feminino x Colômbia feminino - SporTV

14h - Canadá feminino x Alemanha feminino - SporTV

16h - França feminino x Brasil feminino - TV Globo e SporTV

Brasileirão Série C

17h - Volta Redonda x Tombense - DAZN e Nosso Futebol+

17h - Botafogo-PB x Figueirense - DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol+

19h30 - ABC x São José-RS - DAZN e Nosso Futebol+

Amistoso (FC Series)

18h30 - Manchester City x Chelsea - Space e Max

Amistosos Internacionais

7h - Newcastle x Yokohama F. Marinos - Canal GOAT

8h - Bayern x Tottenham - ESPN e Disney+

10h30 - Augsburg x Leicester - ESPN e Disney+

14h - Rennes x Real Sociedad - ESPN e Disney+

20h - Real Madrid x Barcelona - TNT e Max

Leagues Cup

21h - Tigres x Inter Miami - Apple TV

23h - Vancouver Whitecaps x Tijuana - Apple TV

23h - Monterrey x Pumas - Apple TV

Campeonato Argentino

15h - Vélez Sarsfield x Defensa y Justicia - ESPN 4 e Disney+

20h30 - Huracán x Racing - ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista

15h - XV de Piracicaba x Taquaritinga - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube)

15h - Portuguesa x EC São Bernardo - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Paulista sub-20