Onde assistir aos jogos de hoje (02/09/2024)

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Em segunda-feira pouco movimentada, os jogos de hoje têm destaque no fechamento da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com as partidas entre Sport e Ituano, e Operário e Brusque. Jogos da Série C e do Campeonato Alemão Feminino fecham os confrontos.

O destaque dos jogos de hoje fica com o confronto entre Sport e Ituano (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (segunda-feira, 02 de setembro de 2024)

Brasileirão Série B

Sport x Ituano - SporTV e Premiere 21h30: Operário-PR x Brusque - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

20h00: Londrina x Athletic - DAZN

Campeonato Alemão Feminino