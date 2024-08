Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Vasco e Athletico se reencontram pelo Brasileirão. Foto: Luis Garcia/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (26), o Vasco enfrenta o Athletico-PR para fechar a vigésima quarta rodada do Brasileirão. No primeiro turno, o embate entre as equipes terminou em 1 a 0 para a equipe paranaense. O jogo de hoje começa às 21h00, no horário de Brasília, no estádio de São Januário. A transmissão acontece pelo Premiere e pelo SporTV.

Vasco e Athletico disputam três pontos em jogo hoje. Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF

➡️Clique para assistir no Premiere

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco vem de um emocionante empate contra o Criciúma pelo Brasileirão, com a partida sendo decidida nos últimos instantes para terminar em 2 a 2. Além do mais, Vasco e Athletico-PR irão se enfrentar em 3 oportunidades nos próximos 4 jogos, já que também vão jogar por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

O Athletico-PR vem embalado pla classificação contra o Belgrano na Copa Sul-Americana. O clube paranaense ganhou seu jogo na última quinta-feira (22) por 2 a 0, no estádio do adversário para garantir a vaga. O Furacão tenta manter a boa fase para continuar subindo na tabela do Brasileirão

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vasco x Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Athletico-PR

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 26 de agosto, às 21h00

📍 Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

➡️Clique para assistir no SporTV

⚽Prováveis escalações de Vasco e Athletico-PR

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo), Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Adson, David, Vegetti - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: Rossi (Suspenso); Jean Meneses (Ainda não está regularizado); Jair e Paulinho (Lesionados).

Athletico-PR

Mycael (Léo Linck); Léo Godoy (Madson), Kaíque Rocha, Thiago Heleno, Esquivel (Fernando); Gabriel, Christian (Felipinho), João Cruz; Cuello (Nikão), Mastriani (Di Yorio), Canobbio (Julimar) - Técnico: Martin Varini.

Desfalques: Gamarra e Zapelli (Suspensos); Fernandinho e Pablo (Lesionados).