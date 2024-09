Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Vasco e Vitória se reencontram pelo segundo turno do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Vasco e Vitória jogam hoje pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes se enfrentaram e o confronto feito na sexta rodada terminou em 2 a 1 para a equipe carioca, em São Januário. O jogo de hoje, portanto, será em Salvador e terá início a partir das 18h30, com transmissão exclusiva do Premiere.

➡️Clique para assistir no Premiere

Vasco e Vitória se reencontram pelo segundo turno do Brasileirão. Vasco venceu o jogo do primeiro turno por 2 a 1 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega embalado para a partida. O time de São Januário levou a melhor na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, pois venceu o Athletico-PR por 2 a 1. No Brasileirão, o Vasco bateu o Furacão pelo mesmo placar na 24ª rodada. A equipe se encontra atualmente na oitava colocação do Campeonato Brasileiro.

O Vitória precisa dos três pontos para sair da zona de rebaixamento. A equipe baiana está na 17ª do campeonato, dois pontos atrás do Fluminense, primeiro time fora do Z4. Na última rodada do Brasileirão, o Vitória acabou perdendo para o São Paulo por 2 a 1 e não vence desde o dia 03 de agosto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vitória x Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Vasco

Brasileirão Série A - 25ª Rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 01 de setembro, às 18h30

📍 Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

⚽Prováveis escalações de Vitória e Vasco

Vitória

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Ricardo Ryller e Filipe Machado; Janderson (Zé Eduardo/Hugo), Osvaldo e Alerrandro - Técnico: Thiago Carpini

Desfalques: Fábio Soares (Em recuperação de uma catapora); Matheusinho e Camutanga (Lesionados).

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Maicon, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho; Payet, Rayan (Adson), Emerson Rodríguez (David); Vegetti - Técnico: Rafael Paiva

Desfalques: Adson (Lesionado); Phillipe Coutinho (Deve ser preservado do confronto).