Jogo do Palmeiras hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Athletico-PR e Palmeiras fazem jogo pelo Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Em mais um grande confronto que teremos nesta 25ª rodada do Brasileirão, Athletico-PR e Palmeiras jogam hoje. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Furacão levou a melhor sobre o Verdão e ganhou o jogo pelo placar de 2 a 0, na Arena Barueri. Agora no Paraná, o jogo terá início a partir das 18h30, no horário de Brasília. O jogo será transmitido pela CazéTV.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Palmeiras vem para esta partida após vencer o Cuiabá por 5 a 0 na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tem certa vantagem contra seu rival pelo tempo de descanso que a equipe teve no meio de semana, já que não disputa mais a Copa do Brasil. Atualmente na terceira posição do campeonato, uma vitória pode deixar o Palmeiras perto dos líderes do Brasileirão

O Athletico-PR vem de uma sequência muito negativa para este jogo de hoje. O Furacão não sabe o que é ganhar uma partida no Brasileirão desde o dia 28 de julho, quando venceu o Cuiabá. O Athletico vem de derrota para o Vasco na Copa do Brasil, perdendo o primeiro jogo das quartas por 2 a 1. Atualmente na 10ª posição do campeonato e com dois jogos a menos do que seus rivais, uma vitória contra o Palmeiras vale muito para o Furacão.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Athletico-PR x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Palmeiras

Brasileirão Série A - 25ª Rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 01 de setembro, às 18h30

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: CazéTV

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado

⚽Prováveis escalações de Athletico-PR e Palmeiras

Athletico-PR

Léo Linck, Erick, Thiago Heleno, Kaique Rocha, Esquivel; Gabriel, Christian, Zapelli; Cuello, Canobbio, Mastriani - Técnico: Martín Varini.

Desfalques: Fernandinho (Lesionado); Fernando (Suspenso).

Palmeiras

Weverton, Marcos Rocha (Giay), Murilo, Gustavo Gómez, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael), Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão, Flaco López - Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Mayke, Piquerez e Bruno Rodrigues (Lesionados); Vitor Reis e Dudu (Dúvidas para o jogo devido a recuperação de lesões).