Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Neste domingo (29), o {Flamengo} enfrenta o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 20h, no horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de pay-per-view do Premiere. O Lance! te mostra todas as informações do jogo de hoje do Flamengo.

Confira todas as informações do jogo do Flamengo hoje (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após a dolorosa eliminação pela Libertadores contra a equipe uruguaia do Peñarol, após perder por 1 a 0 no Maracanã e empatar sem gols em Montevidéu. Pelo Campeonato Brasileiro, o time da Gávea ocupa atualmente a quarta colocação, com 45 pontos somados. Na última rodada do Brasileirão, a equipe carioca perdeu para o Grêmio, pelo placar de 3 a 2.

Já o Athletico-PR também vem para esta partida após ser eliminado na Copa Sul-Americana pela equipe do Racing (ARG), saindo da competição após perder o jogo de volta das quartas de final por 4 a 1, com o agregado final de 4 a 2. No Campeonato Brasileiro, o Furacão não se encontra em uma posição muito confortável, já que se encontra na 15ª colocação, com apenas três pontos a mais do que o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo x Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Athletico-PR

Brasileirão Série A - 28ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro, 20h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Flamengo e Athletico-PR

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas; De La Cruz e Pulgar; Gerson, Arrascaeta e Plata; Bruno Henrique - Técnico: Tite.

Desfalques: Carlinhos (Suspenso); Viña, Pedro, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Michael (Lesionados).

Athletico-PR

Mycael; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian (Praxedes) e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo) - Técnico: Lucho González.

Desfalques: Fernandinho (Lesionado).