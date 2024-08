Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Guarani e Santos se enfrentam pela 22ª rodada da Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta quarta-feira (21), Santos e Guarani jogam pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Peixe levou a melhor sobre o Bugre, vencendo o jogo pelo placar de 4 a 1. O jogo terá início às 19h (de Brasília). A transmissão será apenas pelo Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam as equipes para o jogo?

As equipes chegam para o jogo em momentos completamente distintos. Atual vice-líder da competição, o Santos tenta reencontrar o caminho das vitórias, já que perdeu a liderança após a derrota para o Avaí na última rodada, mesmo jogando em casa. Agora, em Campinas, o Peixe busca vencer a partida e retomar a primeira posição da Série B do Brasileirão.

Santos joga contra o Guarani de olho na liderança da Série B (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Já o Guarani é o atual lanterna do campeonato. Mesmo assim, bons resultados recentes podem aumentar o ânimo da equipe bugrina para esse jogo. O clube vem de duas vitórias consecutivas, contra Vila Nova e um incrível 4 a 0 contra a Chapecoense. Além do mais, o artilheiro da Série B é justamente o atacante do Guarani Caio Dantas. Com 9 gols, ele é a esperança da equipe para a reta final do campeonato.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Guarani x Santos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Guarani x Santos

Brasileirão Série B - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 21 de agosto, às 19h

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Prováveis escalações de Guarani e Santos

Guarani

Vladimir, Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar e Jefferson; João Victor, Matheus Bueno, Luan Dias e Airton; Caio Dantas e Marlon. - Técnico: Allan Aal

Desfalques: O Guarani não tem desfalques para essa partida.

Santos

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Julio Furch. - Técnico: Fábio Carille

Desfalques: João Paulo, Aderlan e Kevyson (lesionados).