Jogo do Botafogo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Botafogo e Bahia se enfrentam pela vigésima quarta do Brasileirão. Foto: Jhony Pinho/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga hoje contra o Bahia, em um dos confrontos que mais prometem nesta rodada, já que ambas as equipes estão em altas posições na tabela do Brasileirão. O confronto terá início a partir das 16h00 (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo e do Premiere.

Em jogo hoje, o Bahia espera repetir o resultado contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Foto: Jhony Pinho/AGIF

➡️Clique para assistir no Premiere

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega embalado para o jogo. Na última quarta, a equipe carioca conseguiu segurar o Palmeiras no Allianz Parque e se classificou para as quartas de final da Libertadores e irá enfrentar o São Paulo pela competição continental. No Brasileiro, o Fogão é o atual líder do campeonato com 46 pontos, mas o Fortaleza tem um jogo a menos e está na cola. Uma vitória contra o Bahia é fundamental.

Já a equipe nordestina também chega bem para o jogo de hoje contra o Botafogo. Além de ser o quinto colocado do Brasileirão e vir de vitória contra o Grêmio. O Bahia também ganhou do Botafogo pela Copa do Brasil, se classificando para as quartas de final da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Bahia x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Botafogo

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto, às 16h00

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

⚽Prováveis escalações de Bahia e Botafogo

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo - Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: Gilberto e Acevedo (Lesionados); Biel (dúvida por tratamento na coluna).

Botafogo

John; Lucas Halter, Danilo Barbosa (Bastos), Barboza, Luis Segovia (Cuiabano); Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê); Igor Jesus, Matheus Martins, Almada; Tiquinho Soares - Técnico: Artur Jorge

Desfalques: Mateo Ponte e Savarino (Suspensos); Júnior Santos, Jeffinho, Rafael e Matheus Nascimento (Lesionados).