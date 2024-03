Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã neste domingo (3), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Carioca. A partida terá transmissão de Band, Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube). O Tricolor já está classificado às semifinais e ocupa a segunda colocação, com 21 pontos, enquanto o Glorioso está em quinto, com 17, e luta por uma vaga no mata-mata.