Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 04:00 • Cuiabá (MT)

Cuiabá e Grêmio se enfrentam neste sábado (10), pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), com transmissão do SporTV e do Premiere (clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Cuiabá e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X GRÊMIO

22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de julho de 2024, às 19h;

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Vasconselos;

🖥️ VAR: Rafael Traci.

Grêmio enfrenta o Cuiabá pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Raylan (Juan Tavares), Lucas Mineiro, Denilson e Max, Clayson (André Luís), Derik Lacerda e Isidro Pitta.

FORTALEZA (Técnico: Renato Portaluppi)

João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Rossetto, Zé Welison, Pochettino (Moisés); Pikachu, Breno Lopes e Lucero.