Cruzeiro e Juventude se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 06:00 • Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O duelo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). A Raposa ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Ju é o 12º.

➡️ Assista no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e Criciúma (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Juventude

Brasileirão - 19ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-Fifa) e Lucas Costa Modesto (DF)

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Lucas Silva (Vitinho); Matheus Pereira; Arthur Gomes (Lautaro Díaz) e Gabriel Veron (Kaio Jorge).

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Abner (Yan Souto), Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Luís Oyama e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari.