Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 07:00 • Criciúma (SC)

Criciúma e Juventude se enfrentam neste sábado (13) primeira rodada do Brasileirão 2024. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, com transmissão do Premiere (pay-per-view). Ambas equipes retornam à primeira divisão do Campeonato Brasileiro após conseguirem o acesso no ano passado.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Criciúma e Juventude (onde assistir, horário, escalações e local).

✅FICHA TÉCNICA

Criciúma x Juventude

1ª rodada - Brasileirão

Data e horário: sábado, 13 de abril de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Eder e Renato Kayzer.

JUVENTUDE (Técnico: Artur Jorge)

Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos, Gabriel Inocêncio; Jadson (Mandaca), Caíque, Jean Carlos, Lucas Barbosa, Gilberto, Edson Carioca (Erick Farias)

Criciúma e Juventude se enfrentam na primeira rodada do Brasileirão 2024 (Arte/Lance!)