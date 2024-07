Criciúma e Fortaleza se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 06:00 • Criciúma (SC)

Criciúma e Fortaleza se enfrentam neste quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O duelo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Tigre ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Leão do Pici é o quarto.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Criciúma e Fortaleza (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x Fortaleza

Brasileirão - 19ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

📺 VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencatti)

Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Marquinhos Gabriel (Meritão), Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Lucas Sasha e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.