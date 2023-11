O Botafogo-SP vai a Santa Catarina neste sábado (11) enfrentar a Chapecoense pela 36° rodada da Série B do Brasileirão. Com o final da temporada, alguns times buscam garantir os últimos pontos para se garantir na segunda divisão brasileira, como é o caso da Chape, que se encontra na zona de rebaixamento com 33 pontos.