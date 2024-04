Internacional estreia fora de casa na Copa Sul-Americana (Foto: Reprodução "X" Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 07:00 • Córdoba (ARG)

O Internacional visita o Belgrano, da Argentina, nesta terça-feira (2), pela primeira partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, com transmissão da Paramount+ (streaming).

Campeão do torneio de maneira invicta em 2008, o Colorado retorna a competição como cabeça de chave do C, que também conta com a participação do Delfín, do Equador, e do Real Tomayapo, da Bolívia.

✅FICHA TÉCNICA

Belgrano x Internacional

1ª rodada - fase de grupos - Sul-Americana

Data e horário: terça-feira, 2 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Julio César Villagra, em Córdoba (ARG)

Onde assistir: Paramount+

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BELGRANO

Chicco; Barinaga, Moreno, Troilo, Meriano; Rojas, Scotta, Metilli, Píccoli; Passerini, Suárez. Técnico: Guillermo Farré.

INTERNACIONAL

Rochet; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick; Wanderson, Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

