Athletico-PR X Londrina: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Campeonato Paranaense

Athletico-PR e Londrina se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Paranaense







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 07:00 • Curitiba (PR)

Athletico-PR recebe o Londrina neste domingo (10), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Na partida de ida, no Estádio do Café, o rubro-negro perdeu por 1 a 0 e agora precisa virar o confronto. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (Paraná), com transmissão da Rede Furacão (plataforma oficial de streaming do Athletico Paranaense).

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X LONDRINA

CAMPEONATO PARANAENSE - JOGO DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL

Data e horário: domingo, 10 de março de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Onde assistir: REDE FURACÃO

Arbitragem: Selmo Pedro dos Anjos Neto (árbitro); Rafael Trombeta e Bruno Fernando Aparecido Rohling (auxiliares)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR (TÉCNICO: CUCA)

Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Vinicius Kauê; Fernandinho, Erick, Felipinho (Julimar) e Zapelli; Canobbio (Cuello/Di Yorio) e Mastriani.

Desfalques: Thiago Heleno e Esquivel

LONDRINA (TÉCNICO: EMERSON ÁVILA)

Neneca; Thiago Ennes, Luís Felipe, Davi e Pedro Cacho; Marthã, Riquelmy e Rafael Longuine; Calyson, Everton Moraes e Peu.

Desfalques: -

