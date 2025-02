Aston Villa x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações

Aston Villa e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 16h30 (horário de Brasília), no Villa Park, na Inglaterra. O confronto válido pela 29° rodada da Premier League terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Aston Villa é o nono colocado da competição com 38 pontos. Entre os desfalques estão: Boubacar Kamara Pau Torres, Ross Barkley, Ezri Konsa, Amadou Onana e Matty Cash. Além de Leon Bailey com status de dúvida.

continua após a publicidade

O Liverpool, por sua vez, vive seu melhor momento. A equipe é finalista da Copa da Liga Inglesa, está classificada para as oitavas de final da Champions League e segue firme na liderança da Premier League. Morton e Joe Gomez são desfalques certos para o confronto. Além de Cody Gakpo, que é dúvida.

Mohamed Salah, do Liverpool, comemora gol no clássico contra o Everton (Foto: Paul Ellis/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Liverpool

29° rodada - Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+(streaming)

🕴️ Arbitragem: Craig Pawson

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ASTON VILLA: Martinez; Garcia, Mings, Disasi, Digne; Tielemans, McGinn; Ramsey, Rogers, Rashford; Watkins.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister, Jones (Szoboszlai); Salah, Diaz; Núñez.