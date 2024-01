Em jogo válido pela quarta rodada do Paulistão, Água Santa e Santos vão se enfrentar na noite desta quarta-feira (31), às 21h35, no Estádio Primeiro de Maio. O time da Baixada quer se recuperar da derrota na última rodada para continuar forte em busca da taça do Estadual. O Água Santa quer repetir o feito de 2023 e tentar chegar novamente à final do Estadual.