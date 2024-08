Quem é Ana Marcela Cunha, medalhista de ouro em Tóquio e forte candidata nas Olimpíadas

Ana Marcela Cunha é esperança de ouro para o Brasil nas Olimpíadas (Foto: COB)







Uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Paris, Ana Marcela Cunha chega em Paris com objetivos muito ambiciosos. A intenção da nadadora soteropolitana não é só conquistar o bicampeonato olímpico, mas também o status de maior da história na maratona aquática.

Conhecida como "Rainha do Mar", Ana Marcela Cunha ostenta o status de heptacampeã nos Campeonatos Mundiais e é a principal atleta da categoria de maratonas no mundo. A brasileira de 32 anos, no entanto, vive um momento distinto dos Jogos de Tóquio: rompeu sua parceria com o treinador Fernando Possenti e se mudou para morar na Europa em 2022.

Desde então, Cunha não conseguiu repetir as medalhas de ouro nos Campeonatos Mundiais e ficou com dois bronzes em 2022 e 2023 na prova de 5km da maratona aquática. Ela também disputou a prova dos 10km nos Jogos Pan-Americanos de 2023, mesma que conquistou o ouro em Tóquio, mas acabou ficando na segunda colocação e terminou com a medalha de prata.

Em seu último compromisso antes de disputar as Olimpíadas de Paris, Ana Marcela Cunha afastou o azar e brilhou na etapa da Itália na Copa do Mundo, conquistando a medalha de ouro e garantindo sua classificação para a disputa da competição em Paris.

Ana Marcela Cunha entra na água para competir nesta quinta-feira (08) às 2h30 pela prova de maratona aquática de 10km.