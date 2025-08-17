AO VIVO: Brasil e Bulgária pelo 3° lugar do Mundial de vôlei Sub-21
A partida começou às 6h (de Brasília)
O Brasil enfrenta a Bulgária neste domingo (17) pela medalha de bronze no Mundial de vôlei Sub-21. A partida acontece em Surabaya, na Indonésia, às 6h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Volleyball World.
Acompanhe ao vivo: Brasil vence por 2 sets a 0/ 3° - Bulgária vence por 12 a 6
A Seleção teve uma campanha positiva na fase de grupos, com quatro vitórias por 3 sets a 0 contra Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia. A única derrota da equipe veio no último jogo da fase, quando foi superada pelo Japão por 3 a 1. Já na etapa eliminatória, as brasileiras dominaram as argentinas nas quartas de final, mas foram derrotadas pela seleção da Itália na semi.
A Bulgária, por sua vez, terminou a fase de grupos em terceiro lugar na mesma chave do Brasil, vencendo os Estados Unidos e Polônia, antes de perder para o Japão na semifinal, no último sábado (16).
Como foi o jogo?
1° set
Desde o comço da partida, a ponteira Helena e a oposta Rebeca são os destaques da Seleção Brasileira, com oito pontos cada. A etapa foi apertada, com o Brasil ganhando vantagem nos erros não forçados do adversário e fechando o set em 25 a 19.
2° set
A Bulgária largou na frente e conseguiu abrir uma vantagem de cinco pontos. Porém, o bloqueio brasileiro vez foi importante e tirou a diferença. Com saque potente de Aline, o Brasil virar o set e fechar em 20 a 25.
3°
