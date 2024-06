Zé Roberto analisa participação do Brasil na VNL: ‘Respostas estão aparecendo’

Zé Roberto acredita na conquista da medalha olímpica em Paris (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 13:26 • Bangkok (TAI)

Depois de perder a disputa de terceiro lugar para a Polônia, neste domingo (23), o Brasil encerrou a participação na Liga das Nações de Vôlei Feminino com a quarta colocação. Para José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira, a competição mostrou pontos positivos e negativos da equipe.

- Jogamos as três fases de grupo em um bom nível e conseguimos bons resultados. Enfrentamos grandes times, jogamos com escolas diferentes e vamos levar essas informações para os Jogos Olímpicos. Só não jogamos com a China, a República Dominicana e a França. Foi importante termos passado por essas dificuldades na fase final. Foram dois 3 sets a 2 seguidos muito disputados. Na partida contra a Polônia saímos atrás em todos os sets e ainda levamos o jogo para o tie-break. Fica a lição para vermos o que precisamos melhorar no futuro - analisou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por mais que o Brasil buscasse um título inédito na VNL, a competição serviu principalmente como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris.

- Vimos que quando agredimos no saque tivemos um aproveitamento melhor na relação do bloqueio com a defesa. O nosso sistema defensivo funcionou em alguns momentos. Hoje cometemos alguns erros. Gostaríamos muito de ter ganho essa competição, mas a preparação para os Jogos Olímpicos está acontecendo e as respostas estão aparecendo. As derrotas nos apontam um caminho. Agora vamos ter alguns dias de folga e vamos voltar a treinar em Saquarema dando continuidade ao nosso projeto dos Jogos Olímpicos - falou Zé.

➡️ Brasil perde mais uma no tie-break e fica fora do pódio na Liga das Nações de Vôlei

Antes de ser derrotada pelo Japão na semifinal da Liga das Nações, a Seleção Brasileira vinha de 13 vitórias consecutivas. Durante a primeira fase da competição, o Brasil venceu até a Itália, que se sagrou campeã com muita autoridade neste domingo (23).