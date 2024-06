Carlos Sainz, piloto da Ferrari (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/06/2024 - 14:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Nome mais forte disponível no mercado de pilotos para a temporada 2025 da Fórmula 1, Carlos Sainz reafirmou que ainda possui “várias opções” de escolha, porém garantiu que a decisão será tomada “muito em breve”. O piloto ainda justificou que quer definir logo o futuro para poder focar no restante do campeonato com a Ferrari.

Sainz participou do programa de TV espanhol "El Hormiguero" e não fugiu das perguntas referentes ao que será feito da vida em 2025. A mídia espanhola, aliás, noticiou recentemente que após a renovação de Sergio Pérez com a Red Bull, as únicas alternativas do #55 são Williams e Sauber, com a primeira surgindo mais forte.

Carlos negou os rumores durante a passagem da F1 pelo Canadá e voltou a dizer que todos os times que ainda não definiram as duplas estão entre suas possibilidades.

— Não há uma [opção]. Existem várias, não vou mentir para você. Estou na lista de todas as equipes que ainda não contrataram dois pilotos para o próximo ano. Elas me ofereceram contrato, e poderia assiná-los amanhã. Mas não assinarei, terei calma e tomarei uma decisão em breve — garantiu.

— Tenho minhas opções na mesa, estou pronto para tomá-la. E tomarei muito em breve porque quero tirar isso do caminho e focar no que resta de temporada com a Ferrari — completou Sainz, quarto colocado no Mundial de Pilotos, 30 pontos atrás de Charles Leclerc, porém com uma corrida a menos na conta.

Sobre as notícias de que aproveitaria o fim de semana do GP da Espanha para anunciar a nova casa, Sainz acrescentou que a preocupação no momento é buscar bons resultados, já que tem nas mãos “um carro que permite subir ao pódio”.

— Haverá tempo para pensar na próxima equipe mais tarde. Agora tenho um carro que me permite subir ao pódio e que me permitiu vencer uma corrida. E quero me concentrar nisso — concluiu. Além de Williams e Sauber, há lugares ainda na Mercedes, Alpine, RB e Haas.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.