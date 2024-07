Relembre as medalhas de Leandro Guilheiro em Olimpíadas

Leandro Guilheiro (Foto: DYLAN MARTINEZ)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

Um dos maiores judocas da história do Brasil, Leandro Guilheiro foi um dos grandes responsáveis pela popularização do esporte no início do século 21 na televisão. O atleta foi um dos principais expoentes do país na modalidade pelo mundo, e seu talento gerou frutos em duas edições dos Jogos Olímpicos.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

No ano de 2004, Leandro Guilheiro brilhou ao conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas com apenas 20 anos de idade pela categoria de 73 quilos, a qual sempre foi a sua habitual. Com um grande desempenho, o brasileiro ficou com sua primeira medalha olímpica.

Quatro anos depois, mais experiente, Guilheiro voltou forte como um dos indicados a conquistar a medalha de ouro em Pequim. O peso leve conseguiu repetir o bom desempenho da edição anterior e também conseguiu a medalha de bronze, fazendo história no judô brasileiro.

Hoje, aos 40 anos, Leandro Guilheiro se dedica a vida de treinador no judô no Clube Pinheiros, em São Paulo, e cuida diretamente de atletas que performam na Seleção Brasileira.