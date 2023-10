Só haverá vagas na disputa por simples, e não nas duplas. Elas serão obtidas sempre se a sua posição no ranking mundial estiver entre os 400 primeiros no fechamento do ranking individual em 10 de junho de 2024 (ou outra data determinada pela Federação Internacional que seja exigida devido a circunstâncias excepcionais) e que o CON do atleta em questão ainda não tenha atingido o limite de quatro tenistas individuais por CON.