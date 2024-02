O ex-jogador de futebol Zico, foi escolhido para participar do programa de padrinhos e madrinhas do Time Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira (6), pelas redes sociais do Comitê Olímpico Brasileiro. O ídolo do futebol se junta a um seleto grupo de personalidades que acompanharão a delegação brasileira nas Olimpíadas de Paris.