Norris e Verstappen na Áustria (Foto: Divulgação/F1)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/07/2024 - 13:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de protagonizar um embate emocionante contra Max Verstappen e chegar a dizer que “perderia o respeito” caso o neerlandês não se desculpasse pelo acidente no GP da Áustria, Lando Norris recuou e mudou a postura ao falar sobre a disputa novamente. Desta vez, o piloto da McLaren afirmou que Verstappen não precisa se desculpar pelo acidente que o tirou da corrida nas voltas finais da prova, quando ele tinha chances claras de vender a corrida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Ele não precisa, não espero um pedido de desculpas dele. Não acho que ele deva se desculpar. Muita adrenalina, muitas emoções. Provavelmente, eu disse algumas coisas em que não necessariamente acreditava. Max tem uma maneira muito diferente de correr em comparação com muitos outros. Essa é uma das razões pelas quais ele é campeão. Mas, no geral, eu analisei e estou animado para voltar a correr no fim de semana e tentar fazer um trabalho melhor — emendou.

Antes, na fábrica da McLaren, quando perguntado sobre como lidar com Verstappen na pista, Norris demonstrou admiração pelo tricampeão.

— É uma boa pergunta, porque não existe uma resposta simples. É entender o que ele pensa, como ele pensa, todas essas coisas, é sobre a mentalidade que você precisa adotar. Foi estressante, e eu estava adorando. É algo para o qual preciso me preparar. Analisar corridas anteriores e entender esse tipo de coisa. Precisamos que os papéis sejam claros e definidos em cada área. Mas é preciso estar pronto para dar a ele o que ele dá a você, simples assim —

— Sou uma das primeiras pessoas que sabia e entendia isso totalmente antes mesmo de tentar competir contra Max. Você sabe que vai entrar em uma das maiores disputas que pode ter e de forma alguma será fácil. E não quero que seja fácil. Amo isso. Foi estressante. Emocionante. Meus olhos estavam bem abertos. Estava curtindo. Por mais que quisesse que fosse um pouco mais fácil, adorei. Foi difícil e é por isso que faço o que faço — concluiu o britânico.

(Foto: AFP)

Os dois duelavam pela vitória na corrida austríaca quando, na volta 64 de 71, o piloto da McLaren foi para mais uma tentativa de ultrapassagem e Max, claro, não tirou o pé. O toque foi inevitável, com ambos tendo de ir aos boxes por conta dos pneus furados. Só que o #1 da Red Bull ainda ficou trancando Norris na pista mesmo com a borracha arrebentada. Pior para Norris, que abandonou a corrida e, mesmo punido com 10s, Verstappen conseguiu cruzar a linha de chegada em quinto.