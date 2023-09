Com cesta no lance decisivo, o Sesi Franca se tornou campeão mundial de basquete no último domingo, 24. Na grande decisão da Copa Intercontinental da FIBA, a equipe encarou o Telekom Baskets Bonn, da Alemanha, e venceu por 70 a 69. O torneio foi disputado em Singapura. Pelo arremesso salvador, Lucas Dias foi eleito o MVP do campeonato ao marcar 14 pontos.