Destaques brasileiros no Miami Open: Neymar quase atrapalha Alcaraz; e Melo vai às quartas

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 01:45 • Miami (EUA)

Dentro da quadra, o brasileiro Marcelo Melo garantiu uma vaga nas quartas de final, no torneio de duplas, do Masters 1000 de Miami, EUA. Nos camarotes, a presença de Neymar desconcentrou o tenista espanhol Carlos Alcaraz.

Na noite desta terça-feira (26), no Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA), Marcelo Melo e o francês Edouard Roger-Vasselin derrotaram, pelas oitavas de final, os norte-americanos Christopher Eubanks e Ben Shelton, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (7/5), 7/5 e 10/8, em 1h52min. Agora, em busca da vaga na semifinal, Melo e Vasselin enfrentam o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek, nesta quarta-feira (27), por volta das 16h (horário de Brasília).

Estrelas na plateia

O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, também alcançou as quartas de final do Masters 1000 de Miami, mas disse que está sendo difícil se concentrar, com algumas estrelas presentes em seus jogos, como o jogador de basquete Jimmy Butler, o ex-tenista argentino Juan Martin del Potro e a estrela do futebol mundial, Neymar.

“Para mim é meio difícil manter o foco na partida. Ter essas lendas de todos os esportes é ótimo para mim. Procuro mostrar um ótimo tênis para tentar deixá-los felizes também e fazer com que gostem dos meus jogos. É uma ótima oportunidade tê-los por perto e ter a chance de conversar um pouco com eles. É ótimo fazer um show na frente deles.”