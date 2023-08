O evento terá as presenças do recordista mundial e campeão olímpico dos 50 e 100 metros livres de Natação, César Cielo, com palestra a partir das 11h, do campeão Pan-Americano, argentino naturalizado brasileiro, Sebastían Cuattrin, canoísta, membro da canoagem do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. No currículo, ele tem onze medalhas em Jogos Pan-americanos (um ouro, seis pratas e quatro bronzes) e quatro participações olímpicas.