Bicampeão brasileiro morre em acidente de parapente no Rio de Janeiro

O bicampeão brasileiro de asa-delta Philip Haegler faleceu na tarde desta quinta-feira (20), em São Conrado, no Rio de Janeiro, em decorrência de um acidente de parapente. O piloto de voo livre chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros no local em estado grave e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Philip, que completaria 60 anos neste sábado (22), era um dos nomes mais reconhecidos da modalidade no Brasil. Campeão brasileiro de asa-delta em 1991 e 1992, ele foi presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL). Por meio de nota oficial, o Clube São Conrado de Voo Livre lamentou a morte do piloto.

— Philip Haegler deixa um legado que jamais esqueceremos. Sua bondade e generosidade tocaram a vida de muitas pessoas. Ele será lembrado eternamente como nosso bicampeão brasileiro de asa-delta, que se apaixonou pelo parapente. Sua paixão foi contagiosa e inspirou muitos. O que ele mais amava era voar - publicou o clube, que fechou as atividades neste fim de semana, em sinal de luto.

Phil saltou da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Phil tentou evitar episódio trágico no passado

Citado pelo Clube São Conrado como um gestor que "aprimorou a segurança no esporte", Phil, como era conhecido pelas pessoas próximas, tentou evitar um dos episódios mais trágicos da história da asa-delta em 1991, ano que marcou seu primeiro título brasileiro.

Na ocasião, ele disputava um torneio internacional em Wakayama, no Japão, ao lado do compatriota e amigo Pepê, outro grande nome da modalidade na época. Phil saltou primeiro, mas as condições climáticas não eram favoráveis. Segundo relatou após o acontecido, ele teria falado com Pepê no rádio, pedindo para o amigo não saltar.

Pepê teria dito que somente saltaria caso fosse obrigado pela organização do evento, para não perder pontos. Infelizmente, o voo foi o último da vida do brasileiro, que precisou fazer um pouso de emergência, mas, sacudido por uma turbulência, se chocou contra um morro e não sobreviveu.

