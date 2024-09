Bia Haddad brilha, derruba ex-número 1 do mundo e vai às quartas do US Open

Bia Haddad (Foto: Matthew Stockman/AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/09/2024 - 19:30 • Nova York (EUA)

Bia Haddad Maia, número 21 do mundo, segue sonhando com seu primeiro título de Grand Slam e, nesta segunda-feira (2), deu mais um passo e se garantiu nas quartas de final do US Open, em Nova York. A brasileira derrotou a ex-número 1 do mundo e atual 71ª colocada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, por 2 sets a 1, com parciais de (6/2 3/6 6/3) após 2h41min de duração na quadra Louis Armstrong, a segunda principal do complexo de Flushing Meadows.

Bia alcança seu segundo maior resultado em um Grand Slam e vai buscar repetir a façanha de Roland Garros ano passado, quando fez semifinal no resultado de sua vida até aqui. Ela iguala a façanha de Gustavo Kuerten, o Guga, que fez quartas no torneio em 2001 e 1999. Maria Esther Bueno tem quatro títulos no torneio em 1959, 1963, 1964 e 1966.

Agora Bia Haddad Maia soma a sexta vitória no Aberto dos Estados Unidos e a 24ª em um torneio do Grand Slam.

Ela volta à quadra na quarta-feira contra a tcheca Karolina Muchova, 52ª colocada no ranking e vice de Roland Garros ano passado. Muchova venceu todos os três jogos contra a brasileira até aqui, o último em Cincinnati, nos EUA, no ano passado. Muchova fez semifinal ano passado em Nova York.

O jogo

Bia foi dominante no primeiro set, comandando todas as ações. A brasileira abriu 5 a 1 com autoridade, viu o jogo ser paralisado no último game quando sacava em 5 a 2 por um colapso no sistema do torneio. Na volta Bia Haddad Maia veio com tudo, aplicou aces e fechou a parcial.

No segundo set a brasileira largou com quebra, mas Wozniacki mexeu bem as bolas, mudou jogadas, teve volume e os erros da brasileira apareceram. A norueguesa usou bem a experiência com duas finais no torneio para quebrar duas vezes, abrir 4 a 1 e fechar jogando com coragem no fundo de quadra por 6/3.

Beatriz Haddad Maia foi ao vestiário no intervalo e voltou mais ligada. Saiu com uma quebra, abriu 3 a 0 e mostrou a firmeza que vem adquirindo ao longo das últimas semanas. No último game ela teve 15/30, chegou ao match-point muito bem jogado por Wozniacki. Em seguida salvou um break-point, teve outra chance, mas cometeu dois erros. A brasileira salvou outro break, produziu outro match-point e finalizou a partida para a alegria do público nacional.