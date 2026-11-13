Brasileira vence em menos de um minuto e leva ouro no Grand Prix de Judô
Shirlen Nascimento superou a israelense Inbal Shemesh por estrangulamento em Zagreb
A brasileira Shirlen Nascimento conquistou a medalha de ouro no Grand Prix de Judô de Zagreb, na Croácia. Nesta sexta-feira (13), na disputa da categoria até 57kg, a atleta derrotou a israelense Inbal Shemesh por estrangulamento em menos de um minuto.
➡️Campeão olímpico do judô, Teddy Riner é candidato a presidente da França
➡️Tênis: Stefani disputará torneio de seleções no Brasil; saiba mais
No caminho até a medalha de ouro, a brasileira somou vitórias sobre a austríaca Laura Kallinger, a suíça Binta Ndiaye e a espanhola Marta Martin. O resultado garante a Shirlen 1000 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Judô (IJF), que integra o processo de qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Medalhista de bronze no Mundial de Judô de 2025, Shirlen Nascimento é um dos nomes na disputa por espaço na seleção brasileira na categoria até 57 kg, desde que Rafaela Silva subiu de peso para o -63kg. Atual número oito do mundo, a atleta vem de uma boa sequência no circuito internacional, após a conquista da medalha de prata no Grand Slam de Abu Dhabi, no final de outubro.
Ronald Lima leva medalha de prata
Além de Shirlen Nascimento, o brasileiro Ronald Lima, da categoria até 66 kg, também subiu ao pódio em Zagreb nesta sexta-feira (13). O atleta chegou à decisão após quatro vitórias por ippon, mas foi superado pelo cazaque Nurkanat Serikbayev.
Delegação do Brasil no Grand Prix de Zagreb
Equipe Feminina
48kg — Eduarda Francisco (Instituto Reação/FJERJ-RJ)
48kg — Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau/FPRJUDO-PR)
52kg — Jessica Pereira (Instituto Reação/FJERJ-RJ)
52kg — Larissa Pimenta (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
57kg — Sarah Souza (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
57kg — Shirlen Nascimento (SESI São Paulo/FPJUDO-SP)
70kg — Nauana Silva (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
70kg — Kaillany Cardoso (Minas Tênis Clube/FMJ-MG)
78kg — Beatriz Freitas (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
+78kg — Beatriz Souza (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
Equipe Masculina
60kg — Michel Augusto (SESI São Paulo/FPJUDO-SP)
66kg — Ronald Lima (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
66kg — Chrystian Silva (Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)
73kg — Guilherme De Oliveira (Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)
73kg — Jeferson Santos Junior (Projeto Olhar Futuro/FPJUDO-SP)
81kg — David Lima (Sogipa/FGJ-RS)
81kg — Gabriel Falcão (Instituto Reação/FJERJ-RJ)
90kg — Guilherme Schimidt (Sogipa/FGJ-RS)
90kg — Rafael Macedo (Sogipa/FGJ-RS)
100kg — Giovani Ferreira (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
+100kg — Andrey Coelho (Grêmio Náutico União/FGJ-RS)
+100kg — Gabriel Arevalo (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre