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Brasileira vence em menos de um minuto e leva ouro no Grand Prix de Judô

Shirlen Nascimento superou a israelense Inbal Shemesh por estrangulamento em Zagreb

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
13/11/2026 16:09
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A brasileira Shirlen Nascimento (branco) durante luta válida pelo Grand Prix de Judô
A brasileira Shirlen Nascimento (branco) durante luta válida pelo Grand Prix de Judô (Foto: IJF)

A brasileira Shirlen Nascimento conquistou a medalha de ouro no Grand Prix de Judô de Zagreb, na Croácia. Nesta sexta-feira (13), na disputa da categoria até 57kg, a atleta derrotou a israelense Inbal Shemesh por estrangulamento em menos de um minuto.

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No caminho até a medalha de ouro, a brasileira somou vitórias sobre a austríaca Laura Kallinger, a suíça Binta Ndiaye e a espanhola Marta Martin. O resultado garante a Shirlen 1000 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Judô (IJF), que integra o processo de qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Medalhista de bronze no Mundial de Judô de 2025, Shirlen Nascimento é um dos nomes na disputa por espaço na seleção brasileira na categoria até 57 kg, desde que Rafaela Silva subiu de peso para o -63kg. Atual número oito do mundo, a atleta vem de uma boa sequência no circuito internacional, após a conquista da medalha de prata no Grand Slam de Abu Dhabi, no final de outubro.

A judoca brasileira Shirlen Nascimento (branco) aplica golpe durante luta válida pelo Grand Prix
A judoca brasileira Shirlen Nascimento (branco) aplica golpe durante luta válida pelo Grand Prix (Foto: IJF)

Ronald Lima leva medalha de prata

Além de Shirlen Nascimento, o brasileiro Ronald Lima, da categoria até 66 kg, também subiu ao pódio em Zagreb nesta sexta-feira (13). O atleta chegou à decisão após quatro vitórias por ippon, mas foi superado pelo cazaque Nurkanat Serikbayev.

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Delegação do Brasil no Grand Prix de Zagreb

Equipe Feminina

48kg — Eduarda Francisco (Instituto Reação/FJERJ-RJ)

48kg — Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau/FPRJUDO-PR)

52kg — Jessica Pereira (Instituto Reação/FJERJ-RJ)

52kg — Larissa Pimenta (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

57kg — Sarah Souza (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

57kg — Shirlen Nascimento (SESI São Paulo/FPJUDO-SP)

70kg — Nauana Silva (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

70kg — Kaillany Cardoso (Minas Tênis Clube/FMJ-MG)

78kg — Beatriz Freitas (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

+78kg — Beatriz Souza (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

Equipe Masculina

60kg — Michel Augusto (SESI São Paulo/FPJUDO-SP)

66kg — Ronald Lima (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

66kg — Chrystian Silva (Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)

73kg — Guilherme De Oliveira (Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)

73kg — Jeferson Santos Junior (Projeto Olhar Futuro/FPJUDO-SP)

81kg — David Lima (Sogipa/FGJ-RS)

81kg — Gabriel Falcão (Instituto Reação/FJERJ-RJ)

90kg — Guilherme Schimidt (Sogipa/FGJ-RS)

90kg — Rafael Macedo (Sogipa/FGJ-RS)

100kg — Giovani Ferreira (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

+100kg — Andrey Coelho (Grêmio Náutico União/FGJ-RS)

+100kg — Gabriel Arevalo (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

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