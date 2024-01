Super Bowl 2024 tem ingresso mais caro da história

De acordo com dados da plataforma TickPick, compilados pela CNN, o preço médio para acompanhar o jogo está em US$ 9,8 mil (R$ 48,5 mil), um aumento de 70% em relação aos ingressos para a partida do ano passado. Segundo a TickPick, o ingresso mais caro até então para a final da NFL foi registrado em 2020, quando as entradas tiveram preço médio de US$ 6.370 ( R$ 31,5 mil na cotação atual).