Os jogos com maiores bilheterias no Brasileirão 2023: veja top 10

Sem contar os jogos envolvendo o Flamengo, a partida com maior bilheteria foi a vitória do São Paulo sobre o Corinthians no Morumbi: R$ 4,1 milhões.



Ao todo, oito duelos tiveram arrecadação bruta supeior a R$ 4 milhões. Veja o top 10 abaixo: