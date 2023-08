L! Biz feat Pluri: Maracanã bate recorde histórico de bilheteria em 2023; veja ranking e valores

Maracanã, a máquina de fazer dinheiro



✔️ O Maracanã é o segundo estádio do Brasil que mais sediou jogos no ano, com 49 partidas até o fim de julho, empatando com o Lourival Baptista. Apenas o Florestão recebeu um maior número de jogos no período (59).



✔️ Os jogos em que o Flamengo atuou como mandante foram responsáveis por 61% do valor total arrecadado pelo estádio, enquanto os do Fluminense representaram 30%, e os do Vasco, 9%.