Botafogo reflete o sucesso do campo nas redes sociais e vira líder do TikTok; especialistas opinam

- A estratégia bem afinada do Botafogo dialoga com os desejos do torcedor nas redes sociais. Ao explorar formatos populares como músicas, memes, dancinhas, paródias e bastidores que humanizam e aproximam os jogadores da torcida, o clube faz com que o torcedor se sinta reconhecido, tornando a rede um ativo importante para alcançar e fidelizar uma nova geração de torcedores - destaca Ana Clara Campos, gerente de conteúdo da End to End.



Líder no Brasil, o Botafogo ocupa a terceira posição nas Américas, apenas atrás do Inter Miami, que explodiu após a chegada do argentino Lionel Messi, com 175 milhões de interações, e também o Chivas, do México, com 62 milhões.