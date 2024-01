Valor de marca da LaLiga cresce 15% 

Em geral, o valor das 30 marcas espanholas mais valiosas no ranking BrandZ Kantar de 2024 cresceu 12% em comparação com o ano passado, ultrapassando agora os US$ 100 bilhões (R$ 491 bilhões na cotação atual), o que representa a maior taxa de crescimento anual registrada no ranking espanhol nos últimos cinco anos. As empresas que lideram o ranking continuam sendo a Zara, Movistar e Iberdrola.