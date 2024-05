Entenda estratégia do Amazonas para se tornar potência do futebol

A ascensão do Amazonas, uma das grandes surpresas do futebol brasileiro nos últimos anos, impressiona. Fundado há apenas cinco anos, em 2019, o time conquistou a Série B do estadual no mesmo ano. Na sequência, disputou a Série D, em 2022, e a Série C, em 2023, e em ambas conquistou os inéditos acessos. Agora na Série B, o clube busca objetivos maiores. Mas qual é o segredo do sucesso do Amazonas?