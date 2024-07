Dorival e Bielsa são os técnicos mais bem pagos na Copa América; veja lista

➡️ Ranking de sócios no futebol brasileiro: veja posição do seu clube



💰 Os 10 técnicos mais bem pagos na Copa América



1. Dorival Júnior (Brasil) - US$ 4 milhões por ano

1. Marcelo Bielsa (Uruguai) - US$ 4 milhões

3. Ricardo Gareca (Chile) - US$ 3,7 milhões

4. Daniel Garnero (Peru) - US$ 3 milhões

5. Fernando Batista (Venezuela) - US$ 3 milhões

6. Lionel Scaloni (Argentina) - US$ 2,6 milhões

7. Félix Sánchez (Equador) - US$ 2,4 milhões

8. Néstor Lorenzo (Colômbia) - US$ 2,4 milhões

9. Gregg Berhalter (Estados Unidos) - US$ 2,2 milhões

10. Jorge Fossati (Peru) - US$ 2 milhões