Os Jogos Sul-Americanos de Praia Santa Marta 2023 começam nesta sexta-feira (14), e o Brasil já tem compromisso importante no primeiro dia. Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, equipe da casa, pela disputa do Beach Handball masculino. Você acompanha a partida ao vivo no Lance!.