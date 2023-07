A Seleção Brasileira de beach soccer disputará seu segundo jogo nos Jogos Sul-Americanos de Praia, em Santa Marta, na Colômbia, nesta quarta-feira. O segundo duelo rumo ao título será contra a nada fácil seleção do Uruguai. O duelo aconteceu também na Copa América de 2023, quando o Brasil estreou com vitória por 6 a 2 e deu um passo rumo ao título. Você acompanha o jogaço do beach soccer ao vivo no LANCE!.