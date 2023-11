Uma das principais questões ao escolher um headset é a compatibilidade. Alguns fones de ouvido só funcionam com certos consoles, ou pode ser somente compatível com PC, enquanto outros podem ser utilizados com múltiplas plataformas. O melhor headset gamer para você precisa ser compatível com as suas necessidades, portanto, verifique antes da compra a compatibilidade com consoles como: