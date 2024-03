Thiago Maia é anunciado como novo reforço do Internacional; saiba tempo de contrato

Thiago Maia foi anunciado como novo reforço do Internacional (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 20:21 • Rio Grande do Sul (RS)

O Internacional anunciou a contratação por empréstimo de Thiago Maia até o fim de 2024. O Colorado também acertou os termos para a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta a qualquer momento.

De acordo com o "ge", o clube deve pagar 2,85 milhões de euros (R$ 15,4 milhões) ao Flamengo por 25% dos direitos do meia, enquanto o Lille receberá 1,15 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) por outros 25%. O atleta era um desejo dos gaúchos desde o início do ano.

Thiago Maia já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode fazer sua estreia com a camisa do Internacional. O Colorado está nas quartas de final do Campeonato Gaúcho.