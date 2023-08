O River Plate venceu o Internacional por 2 a 1 de virada no Monumental de Nuñez pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. O Inter saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Enner Valencia, mas tomou a virada no segundo tempo com dois gols de Solari. A próxima partida entre os dois acontece na semana que vem, no dia 8 de agosto, terça-feira, às 21h no Beira-Rio.