O vínculo atual de Everton Ribeiro com o Flamengo tem duração até dezembro de 2023, tendo sido assinado antes da disputa do Mundial de Clubes de 2019. O atleta está disponível para assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas segue com o futuro em aberto. Outro nome que pode pintar no Colorado em 2024 é Oscar, atualmente no Shanghai Port, da China.